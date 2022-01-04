В Беларуси задерживают друзей Дмитрия Усхопова, избитого до смерти в ОВД

В белорусском городе Речица задержаны четверо близких друзей местного жителя Дмитрия Усхопова, убитого в новогоднюю ночь в отделении милиции. Ещё несколько его знакомых не выходят на связь, их местонахождение в данный момент неизвестно.

Отмечается, что Алексея и Анну Давыдковых, Александра Снабкова и Илью Бракаренко задержали в день похорон Усхопова. Правоохранительные органы так и не дали им проститься с другом.

31 декабря, за час до Нового года, 27-летнего Дмитрия Усхопова задержал на остановке общественного транспорта милицейский патруль. По версии сотрудников МВД, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление. Усхопова силой доставили в отделение милиции, а спустя несколько привезли в городскую больницу уже без сознания. По словам родственников задержанного, на нём была разорвана одежда, а на теле были видны следы побоев и пыток. Утром Дмитрий Усхопов скончался.

Следственный комитет Беларуси подтвердил применение физической силы к Усхопову со стороны сотрудников милиции, однако постановил, что его смерть наступила не в результате полученных травм.