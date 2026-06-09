В Белфасте вспыхнули протесты после нападения на местного жителя

В Белфасте 9 июня начались антииммигрантские протесты после нападения с ножом на местного жителя в понедельник, сообщает Би-Би-Си. Поводом для беспорядков стала опубликованная в соцсетях видеозапись нападения, на которой подозреваемый сидит на потерпевшем и наносит ему ранения ножом.

Подозреваемый - 30-летний беженец из Судана, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В руководстве полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом.

Призыв к массовым демонстрациям опубликовал правый активист Томми Робинсон. На улицы Белфаста вышли сотни протестующих в масках, они подожгли рейсовый автобус, автомобили и урны с мусором. Сообщается, что протестующие перекрыли автомобильную магистраль, создав транспортный коллапс. В городе приостановило работу метро.

Заместитель начальника полиции Северной Ирландии Райан Хендерсон призвал жителей к спокойствию и предложил "всем влиятельным лицам в местных сообществах поощрять мирные протесты и препятствовать любому участию в насилии или беспорядках".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "чудовищным", а лидеры пяти ведущих североирландских партий призвали остановить насилие и дать возможность правосудию разобраться в ситуации. Власти подтвердили, что подозреваемый легально находится в стране с 2023 года.

В начале июня протесты, переросшие в беспорядки, прошли в Саутгемптоне после публикации видео, на котором полиция заковывают в наручники смертельно раненного 18-летнего Генри Новака, поверив ложным заявлениям нападавшего британца-сикха Викрама Дигвы. Робинсон участвовал в беспорядках.