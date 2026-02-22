В Белгороде беспилотник атаковал торговый центр

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате детонации повреждены фасад и остекление. Посечён осколками автомобиль", – написал он. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее Гладков сообщил, что в посёлке Малиновка беспилотник атаковал автомобиль – погиб мужчина.

Днем в воскресенье в четырех московских аэропортах – Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово – ввели ограничения на полеты. В Росавиации заявили, что "ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов".

В течение дня мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об уничтожении силами ПВО 10 украинских беспилотников, летевших на столицу.