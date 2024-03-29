В Белгороде БПЛА врезался в дом. Погиб человек, есть раненые

В Белгороде днём в пятницу беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один человек погиб. Есть двое раненых, им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.