В Белгороде БПЛА врезался в дом. Погиб человек, есть раненые

В Белгороде днём в пятницу беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один человек погиб. Есть двое раненых, им оказывается медицинская помощь.
По предварительным данным, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.
- Белгород и область в последние недели практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Страдают в том числе жильё и гражданская инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Российские власти обвиняют в атаках ВСУ. Украинское командование их не комментирует.
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