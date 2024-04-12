В Белгороде дрон врезался в здание "Газпрома". Ранены два человека

В Белгороде беспилотник врезался в "административное здание ресурсоснабжающего предприятия". В результате взрыва два человека получили осколочные ранения. Они доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Судя по опубликованным в местных телеграм-каналах и СМИ фото и видео, повреждения получило административное здание "Газпрома", расположенное в 5-м Заводском переулке. Компания это не комментировала.

Ранее Минобороны России отчиталось, что около десяти утра пятницы дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью. В ночь на 12 апреля, по утверждению ведомства, было сбито ещё четыре дрона – один над Белгородской областью и три над Ростовской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал в телеграме, что четыре дрона были уничтожены в Новошахтинске. По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов нет, написал он.

Месяц назад, 13 марта, после атаки беспилотников была остановлена работа завода нефтепродуктов в городе Новошахтинск.

Власти Белгородской и других граничащих с Украиной областей России регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. Киев эти заявления не комментирует.