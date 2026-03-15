В Белгороде после атаки дронов – перебои с водой и светом

В ночь на воскресенье, 15 марта, украинская армия нанесла ракетный удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в Белгороде и Белгородском районе начались перебои с подачей электричества, воды и тепла, на одном из объектов начался пожар, но пострадавших нет.

В Волгограде после атаки украинских беспилотников поврежден жилой многоэтажный дом, выбиты стекла, пострадавших нет, пишет губернатор Андрей Бочаров. Телеграм-канал Shot сообщает со ссылкой на местных жителей, что Волгоградская область оказалась "под массированной атакой дронов примерно с трёх часов утра", были уничтожены более 20 целей.

Атаке украинских дронов подверглась также столица Мордовии Саранск. По сообщениям местных властей, пострадавших нет. По данным OSINT-аналитика издания ASTRA, удар произошел в районе строящегося жилищного комплекса "Вера". Беспилотник, вероятнее всего, летел на малой высоте – такая траектория часто используется для обхода систем ПВО.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что в результате удара украинских дронов начался пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка. В телеграм-канале оперштаба сообщается, что "возгорание" произошло "из-за падения обломков БПЛА". По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, по данным оперативного штаба, в Тихорецком районе беспилотники повредили две высоковольтные линии. Последний раз нефтебаза под Тихорецком подверглась атаке 12 марта, тогда ответственность за этот удар взяла на себя Служба безопасности Украины.

В субботу вечером об атаке украинских дронов писал также губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в течение дня над регионом были уничтожены 128 беспилотников.

В Минобороны России заявили, что за ночь силы ПВО перехватили 170 украинских дронов над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, а также Краснодарским краем, республикой Адыгея и аннексированным Крымом. Не менее 20 беспилотников летели на Москву.