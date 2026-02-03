В Белгороде после атаки ВСУ пропало электричество и тепло

В Белгороде и прилегающих населённых пунктах частично пропало электричество после ракетного удара со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, серьёзно повреждён объект инфраструктуры, пострадавших нет.

По данным издания "Пепел", под удар попали две электроподстанции — "Фрунзенская" и "Белгород".

В областном Водоканале сообщили, что после ракетного удара было отключено электроснабжение на водозаборах.

"Пепел" также пишет, что после удара ВСУ в жилых домах Белгорода начало отключаться теплоснабжение — температура воздуха в городе составляет минус 20 градусов. Местные жители сообщают о перебоях с подачей воды и интернет-связью.

В Россетях заявили, что рассчитывают восстановить подачу электроэнергии в Белгородской области к 01:30 ночи 4 февраля.

В ночь на 3 февраля российская армия нанесла массированный удар по Украине. По данным украинских властей, основной целью атаки стала критическая инфраструктура, в том числе объекты энергетики. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила так называемое энергетическое перемирие, действовавшее четыре дня.

В Киеве без света и отопления на протяжении уже нескольких недель остаются больше тысячи домов. Люди вынуждены согреваться в специальных пунктах обогрева.