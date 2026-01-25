В Белгороде после обстрела ТЭЦ начались проблемы с теплоснабжением

Белгород вечером в субботу 24 января попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщили губернатор Вячеслав Гладков и телеграм-канал "Пепел". Пострадавших, как утверждает губернатор, нет.

По словам Гладкова, это был самый массированный обстрел города за всё время войны. "Помимо ликвидации последствий обстрелов, у нас была авария в Строителе — в системе энергоснабжения из-за скачка напряжения был порыв в трубах", — написал Гладков в своем телеграме утром 25 января.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, после обстрела остановились насосы насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов в микрорайоне Харьковская гора. "Пепел" сообщает, что целью обстрела была Белгородская ТЭЦ — по ее зданию нанесли несколько ударов.

Губернатор Гладков пишет, что, предположительно, по Белгороду ударили ракетами HIMARS. "Пепел" считает, что обстрел велся в основном из РСЗО "Град", но допускает, что удар по Белгородской ТЭЦ мог быть нанесен из HIMARS, отмечает "Настоящее Время".

Минобороны России официально удар по ТЭЦ в Белгороде не комментировало. По данным ведомства, в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 52 украинских беспилотника, в том числе три — над Белгородской областью. Также дроны атаковали Брянскую, Ростовскую, Орловскую, Астраханскую области и Краснодарский край. Украинские военные пока сообщения об обстреле Белгорода не комментировали.

В последние недели объекты энергетики в Белогородской области неоднократно подвергались ударом, город испытывал перебои с электричеством.

Российские военные массированно обстреливают энергетические объекты в Украине, что приводит к перебоям со светом и теплом для миллионов людей.