В Белгороде предположительно обломки ракеты упали на многоэтажный дом

В Белгороде - российском областном центре недалеко от границы с Украиной - в четверг работали системы ПВО. Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео многоэтажного жилого дома, пострадавшего, предположительно, при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата.

В сети публикуют видео последствий попадания в дом.

Подробности пока не известны. "Пока информации о погибших и пострадавших нет", — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинская сторона не сообщала об обстрелах Белгорода. Как правило, официально Украина не комментирует возможные обстрелы российской территории. Накануне городские власти сообщали, что система ПВО сбила над городом "около 100 ракет", эти сообщения ничем не подтверждены.

С начала войны в Белгороде несколько раз происходили взрывы, предположительно ставшие результатом обстрелов. При одном из них погибли несколько человек.