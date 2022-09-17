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В Белгороде задержали журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева

Машина полиции, Москва, 16 апреля 2015 года

В Белгороде задержали журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева – предположительно, по подозрению в шпионаже. Об этом телеканалу "Дождь" рассказал представитель белгородского антивоенного комитета Илья Костюков.

По его словам, Пономарев брал интервью у беженцев из Украины и во время беседы представился украинским журналистом. Костюков предполагает, что полицейские, которые присутствовали при беседе, задержали журналиста по этой причине.

По данным Костюкова, Пономарев находится в отделе полиции уже более трех часов, и к нему не допускают адвоката.

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