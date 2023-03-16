В Белгороде задержана активистка "граждан СССР" из Дагестана Лариса Бачиева. Её обвиняют в организации ячейки экстремистского сообщества. Об этом сообщает Кавказ.Реалии. Ранее Бачиева была объявлена в федеральный розыск после задержаний членов движения в Махачкале.
Бачиеву собираются доставить из Белгорода в Дагестан, за ней уже выехали оперативники, пишет "Кавказский узел". Информацию о задержании также подтверждает дагестанская газета "Черновик". В январе Бачиева записала видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой прекратить её уголовное преследование.
Лариса Бачиева известна в Дагестане как сторонница восстановления Советского Союза. В 2020 году она проводила автопробег, приуроченный к Всесоюзному референдуму 1991 года о сохранении СССР. Кроме того, Бачиева неоднократно выходила на главную площадь Махачкалы с призывами сохранить местное озеро Ак-Гель, которое страдает от застройки по береговой линии. В 2019 году она участвовала в пикете с требованием расследовать гибель убитых сотрудниками правоохранительных органов братьев Гасангусеновых.
- В марте 2022 года в офисе группы, называющей себя "Махачкалинский исполком ДАССР" и "Профсоюза ДАССР", были задержаны около 20 человек. Позднее их отпустили, кроме четверых активистов, против которых были возбуждены уголовные дела, в том числе Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева (по данным издания "Черновик", его имя – Зайнал Абдулаев).
- "Граждане СССР" считают, что СССР юридически продолжает существовать, а действующие российские власти и принимаемые ими законы нелегитимны, поэтому можно не платить налоги, не оплачивать жилищно-коммунальные услуги и не возвращать кредиты. Общефедеральной структуры "граждан СССР" не существует. Это собирательное название разрозненных групп, которые могут сотрудничать друг с другом. Некоторые их региональные организации признаны властями экстремистскими.
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