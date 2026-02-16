Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях объектов инфраструктуры после массированного ракетного обстрела.

Он не уточнил, по каким объектам был нанесен удар. Телеграм-канал "Пепел" вечером 15 февраля писал о ракетном ударе по Белгородской ТЭЦ, в результате которого в центре Белгорода начались перебои с подачей отопления. Об отключении отопления сообщили жители улиц Мичурина, Попова, Садовой, Маяковского и проспекта Богдана Хмельницкого.

По словам Гладкова, 14 февраля тепло было подано во все дома Белгорода, но местные жители после этого сообщили о холодных батареях. "За время нашей поездки мы получили еще 162 обращения. По 88 адресам теплоноситель был подан уже в квартиры, и у нас есть обратная реакция, что стало тепло. Есть несколько аварий, которые продолжали устранять, но в вечернее время у нас был очередной обстрел, и у нас были остановки ещё в достаточно большом количестве многоквартирных домов по подаче тепла", – добавил он.

В результате удара вечером 15 февраля без света и тепла остались жители пяти муниципальных образований Брянской области и части города Брянска, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 16 февраля он написал, что Брянская область пережила "самую мощную и массированную атаку" и запуска такого количества дронов одновременно за сутки не было ни на один регион России. Над областью, по данным Богомаза, сбили 170 украинских беспилотников. В результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Теплоснабжение и электричество в дома вернули в течение трёх часов.