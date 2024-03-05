В Белгородской области на нефтебазе произошёл взрыв

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве и последующем пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском районе.

Источники "Коммерсанта" утверждают, что была атакована нефтебаза в селе Долгое, в 15 километрах от города Губкин. Там располагается нефтебаза дочернего предприятия "Роснефти". РИА "Новости" передаёт, что на предприятии загорелись три резервуара.

Российские телеграм-каналы утверждают, что загорелся один топливный резервуар.

Источники "Украинской правды" утверждают, что к атаке причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.

В Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области объявлена ракетная опасность.

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