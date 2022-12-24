В Белгородской области подросток подорвался на взрывном устройстве

В селе Щетиновка Белгородской области 14-летний подросток наступил на "неизвестный взрывоопасный предмет", он сдетонировал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С травматическим повреждением стопы и лица он доставлен в областную детскую больницу. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации", – написал Гладков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу сообщил об обстреле села Попово-Лежачи: населенный пункт частично обесточен, три дома повреждены. По словам губернатора, пострадавших нет.