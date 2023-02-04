В Белгородской области после обстрела загорелся завод

В Белгородской области после обстрела возник крупный пожар на заводе. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, "снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода". Гладков утверждает, что регион атаковала украинская армия.

В местных телеграм-каналах пишут, что горит нефтебаза, огнём задело близлежащий "Борисовский завод мостовых металлоконструкций". На предприятии работала смена. Гладков заявил, что "людей успели вывести на безопасное расстояние".

На сайте завода указано, что с 2015 года он участвовал в строительстве Крымского моста.