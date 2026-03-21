В Белгородской области после удара дрона погибли две сотрудницы почты

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области России под обстрел попало здание почты, сообщает белгородское издание "Пепел". По данным местных властей погибли две сотрудницы почты, ещё одна — ранена и находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под завалами почты и магазина поблизости, который также был разрушен и уничтожен пожаром после атаки дрона, могут быть люди. "Пепел" уточняет, что идут поиски ещё двух женщин.

Смородино по прямой находится примерно в пяти километрах от границы с Украиной.

Белгородская область с начала войны России с Украиной регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Население нескольких приграничных районов эвакуировано. В Белгороде и нескольких районах регулярно отключается свет, во всем районе нет мобильного интернета.