В Белгородской области после ударов без света более 500 тысяч человек

В Белгородской области после ночных ударов ВСУ 556 тысяч человек остались без электроэнергии и тепла, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, без тепла остались почти столько же человек, в первую очередь это жители 1920 многоквартирных домов. "Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения", – добавил Гладков.

По его словам, идут подключение резервных мощностей и восстановительные работы. "Ситуация крайне непростая", – отметил губернатор. Его слова приводит "Настоящее Время".

Ночью Гладков сообщил о серьезных повреждениях на объекте инфраструктуры. Телеграм-канал "Пепел" писал, что удар пришелся по ТЭЦ "Луч" и подстанции "Сторожевая", в результате чего Белгород был полностью обесточен. Жители Грайворонского, Шебекинского, Яковлевского и Ракитянского округов также сообщали о полном или частичном отключении света. Из-за отсутствия электроэнергии в некоторых муниципалитетах пропали водоснабжение и интернет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате украинской атаки повреждены объекты коммунальной инфраструктуры города Орёл. "В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов. Аварийные бригады в непростых погодных условиях ведут ремонтные работы", – написал он.

Минобороны России отчиталось о пяти сбитых украинских дронах над четырьмя регионами в ночь на девятое января: два беспилотника были сбиты над Брянской областью, по одному – над Белгородской, Ростовской и Орловской областями. Гладков подчеркнул, что Белгородская область была обстреляна ракетами. Украинские военные удар пока не комментировали.

Российские военные регулярно обстреливают объекты энергетики в Украине, из-за чего нередко происходят отключения электроэнергии.