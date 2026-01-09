Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Белгородской области после ударов без света более 500 тысяч человек

Белгород
Белгород
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В Белгородской области после ночных ударов ВСУ 556 тысяч человек остались без электроэнергии и тепла, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, без тепла остались почти столько же человек, в первую очередь это жители 1920 многоквартирных домов. "Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения", – добавил Гладков.

По его словам, идут подключение резервных мощностей и восстановительные работы. "Ситуация крайне непростая", – отметил губернатор. Его слова приводит "Настоящее Время".

Ночью Гладков сообщил о серьезных повреждениях на объекте инфраструктуры. Телеграм-канал "Пепел" писал, что удар пришелся по ТЭЦ "Луч" и подстанции "Сторожевая", в результате чего Белгород был полностью обесточен. Жители Грайворонского, Шебекинского, Яковлевского и Ракитянского округов также сообщали о полном или частичном отключении света. Из-за отсутствия электроэнергии в некоторых муниципалитетах пропали водоснабжение и интернет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате украинской атаки повреждены объекты коммунальной инфраструктуры города Орёл. "В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов. Аварийные бригады в непростых погодных условиях ведут ремонтные работы", – написал он.

Минобороны России отчиталось о пяти сбитых украинских дронах над четырьмя регионами в ночь на девятое января: два беспилотника были сбиты над Брянской областью, по одному – над Белгородской, Ростовской и Орловской областями. Гладков подчеркнул, что Белгородская область была обстреляна ракетами. Украинские военные удар пока не комментировали.

Российские военные регулярно обстреливают объекты энергетики в Украине, из-за чего нередко происходят отключения электроэнергии.

Суд над Мадуро
Embed
Суд над Мадуро

No media source currently available

0:00 0:25:37 0:00

Суд над Мадуро

Реакция мира и позиция Кремля

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG