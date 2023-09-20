В Белгородской области при обстреле погиб мирный житель

При обстреле села Максимовка в Белгородской области погиб местный житель. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Еще один человек, который ехал по трассе во время обстрела, получил ранения. Его доставили в больницу.
В результате обстрела повреждены два жилых дома, два автомобиля и автобусная остановка.
Гладков утверждает, что в среду село дважды подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате первой атаки был поврежден частный дом, хозяйка дома пострадала. Также повреждения получила линия электропередачи, которая обеспечивает три населенных пункта.
- Власти граничащих с Украиной российских регионов после начала полномасштабного российского военного вторжения в соседнюю страну периодически сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. Киев сведения не комментирует.
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