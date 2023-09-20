В Белгородской области при обстреле погиб мирный житель

При обстреле села Максимовка в Белгородской области погиб местный житель. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Еще один человек, который ехал по трассе во время обстрела, получил ранения. Его доставили в больницу.

В результате обстрела повреждены два жилых дома, два автомобиля и автобусная остановка.

Гладков утверждает, что в среду село дважды подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате первой атаки был поврежден частный дом, хозяйка дома пострадала. Также повреждения получила линия электропередачи, которая обеспечивает три населенных пункта.