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В Белгородской области при обстреле погиб мирный житель

Иллюстративное фото

При обстреле села Максимовка в Белгородской области погиб местный житель. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Еще один человек, который ехал по трассе во время обстрела, получил ранения. Его доставили в больницу.

В результате обстрела повреждены два жилых дома, два автомобиля и автобусная остановка.

Гладков утверждает, что в среду село дважды подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате первой атаки был поврежден частный дом, хозяйка дома пострадала. Также повреждения получила линия электропередачи, которая обеспечивает три населенных пункта.

  • Власти граничащих с Украиной российских регионов после начала полномасштабного российского военного вторжения в соседнюю страну периодически сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. Киев сведения не комментирует.

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