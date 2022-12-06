Власти Белгородской области начали формировать отряды теробороны

В приграничных районах Белгородской области началось формирование отрядов территориальной обороны для отражения внешнего нападения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в данный момент власти формируют "несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооружёнными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи".

Бойцов теробороны, как заявил Гладков, обучают "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн". Они "проводят тренировки и боевое сплачивание отрядов".

В конце ноября губернатор Белгородской области объявил о начале строительства на границе с Украиной так называемой "засечной черты" - системы противотанковых оборонительных сооружений.

Во вторник о о формировании отряда самообороны сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. "У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьёзного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона", - написал он в своём телеграм-канале.