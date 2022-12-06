Власти Белгородской области начали формировать отряды теробороны

В приграничных районах Белгородской области началось формирование отрядов территориальной обороны для отражения внешнего нападения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в данный момент власти формируют "несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооружёнными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи".
Бойцов теробороны, как заявил Гладков, обучают "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн". Они "проводят тренировки и боевое сплачивание отрядов".
В конце ноября губернатор Белгородской области объявил о начале строительства на границе с Украиной так называемой "засечной черты" - системы противотанковых оборонительных сооружений.
Во вторник о о формировании отряда самообороны сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. "У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьёзного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона", - написал он в своём телеграм-канале.
- После начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины власти Белгородской и Курской областей, которые являются приграничными, регулярно сообщают об обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных. Власти Украины никак не комментируют эти сообщения.
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