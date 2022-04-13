В Белгородской области российский военный открыл огонь из табельного пистолета по сослуживцам. В результате один человек погиб, ещё один — ранен. Об этом сообщили местное издание Fonar.tv и телеграм-канал ASTRA.

По информации изданий, подозреваемый — 42-летний старший прапорщик, во время инцидента он был пьян. 21-летний ефрейтор был ранен, ещё один 24-летний ефрейтор — убит на месте. О задержании открывшего стрельбу не сообщалось.

Белгородская область — одно из главных направлений, откуда российские войска вторглись на территорию Украины. Сейчас там дислоцируются десятки подразделений российской армии. Утверждается, что подозреваемый служит во входящем в Кантемировскую дивизию 423-м гвардейском мотострелковому полку, обычно расквартированном в подмосковном Наро-Фоминске.

Российская армия и другие официальные источники ситуацию не комментировали.