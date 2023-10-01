В Белгородской области в результате обстрела пострадали три человека

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли район центрального рынка в Шебекино.

По предварительной информации, три человека пострадали. Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Минобороны России сообщило, что утором в воскресенье один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края и еще три – над Смоленской областью. Ведомство не уточнило, есть ли разрушения и пострадавшие.

Интернет-ресурсы Смоленской области пишут, что беспилотники пытались атаковать авиационный завод.

В аэропорту Адлера был задержан вылет 14 самолетов, 1 рейс отменили.