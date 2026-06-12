В Бельгии бизнесмена осудили на пять лет из-за экспорта товаров в РФ

Суд в Брюсселе приговорил гражданина Бельгии и России Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном экспорте товаров двойного назначения и химических веществ в Россию. Об этом сообщают Reuters и Politico.

По данным суда, Лабин участвовал в поставках в Россию более 400 тонн товаров, включая датчики для обнаружения взрывов и химические вещества, в том числе оксид иттрия, используемый в производстве электроники, военной и лазерной техники.

Следствие утверждает, что Лабин и его партнер из Брюсселя подделывали таможенные документы и отправляли грузы через компании в Турции, Казахстане и Узбекистане, скрывая их конечное назначение.

Лабина задержали летом 2025 года. Ранее The Insider писал, что через свою бельгийскую компанию он поставлял продукцию российской компании "Сонатек", связанной с предприятиями оборонной промышленности. Издание также сообщало о его возможных связях с ГРУ. В суде представители Федеральной прокуратуры Бельгии заявили, что подозревают Лабина в контактах с российской военной разведкой.

Сам Лабин вину не признает. Его адвокат заявил, что поставляемые химические вещества не были запрещены к экспорту, а суровый приговор связан с происхождением его подзащитного.

Сын Виктора Лабина Руслан Лабин был заочно приговорен тем же судом к шести годам лишения свободы.