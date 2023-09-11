В Белом доме "близки к решению" о поставках новых ракет Украине

Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок Украине ракет среднего радиуса действия, оснащённых кассетными боеприпасами. Агентство Reuters сообщает, что в случае принятия решения Киев получит оружие для нанесения значительного ущерба объектам в глубине оккупированных Россией украинских территорий.

Убедившись в последние месяцы в эффективности кассетных боеприпасов, которыми оснащены 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, США рассматривают возможность поставлять Украине армейские тактические ракетные системы ATACMS, радиус действия которых 300 километров, или ракетные системы залпового огня с радиусом 60 километров, также оснащенные кассетными боеприпасами. Не исключаются и поставки одновременно обеих систем.

В случае одобрения этих планов, названные ракетные системы были бы в самые сжатые сроки готовы к отправке украинским вооруженным силам.

Решение отправить системы ATACMS или GMLRS, или обе - пока не окончательно. Администрация Байдена месяцами добивается его одобрения. Что касается систем ATACMS, скептики опасаются, что их поставки могут быть восприняты в Москве как "чрезмерно агрессивный шаг" против России.