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В Белом доме намерены достоверно выяснить причину разрушения плотины

Координатор по стратегическим коммуникациям Национального совета безопасности США Джон Кирби

Администрация президента США не может с уверенностью сказать кто несет ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС. По словам официального представителя Белого дома Джона Кирби, США делают все возможное, чтобы дать оценку сообщениям о том, что виновной стороной является Россия.

Ранее в Белом Доме заявили, что обладают разведданными о том, что именно Россия разрушила плотину, и смогут обнародовать эти данные уже во вторник.

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