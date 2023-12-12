В Белом доме проходят переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена

Президент США Джо Байден в эти минуты принимает в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Встрече предшествовало выступление украинского лидера перед законодателями в Конгрессе. Как пишут мировые и российские СМИ, перед их началом американский президент сообщил о выделении 200 миллионов долларов на военные нужды Украины благодаря имеющимся у него полномочиям, не требующим одобрения парламента.

Как отмечает CNN, обсуждение помощи Украине со стороны Вашингтона продвигается с трудом.

Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что в случае отказа членов Конгресса США одобрить дополнительный пакет помощи Киеву, это станет "рождественским подарком президенту России Владимиру Путину. "Мы остаёмся на вашей стороне", подчеркнул Байден.

По словам президента США, Конгресс должен одобрить прохождение закона о дополнительном финансировании Украины. Зеленский обратил внимание Байдена на то, что украинские войска "каждый день доказывают, что способны побеждать, несмотря на то, что некоторые критики называют продвижение украинских войск медленным.

Официальные представители переговаривающихся сторон сообщили журналистам, что совместная пресс-конференция обоих президентов состоится примерно через полчаса (в четверть первого после полуночи по московскому времени).

Утром во вторник Зеленский, находящийся с визитом в США уже второй день, выступил перед сенаторами, призвав их продолжить оказание Украине военной поддержки.

Председатель сенатского Комитета по разведке Марк Уорнер заявил после встречи Зеленского с сенаторами, что эти контакты "подчеркнули важность продолжения поддержки Украины". "Пришло время действовать. Мы должны выполнить свои обязательства и принять пакет мер безопасности до конца года", – заявил Уорнер.