В белорусском СИЗО умер политзаключённый Александр Кулинич

В следственном изоляторе белорусского города Брест умер подполковник запаса, политзаключённый Александр Кулинич.

Сообщается, что он не дожил два дня до своего 52-летия. По официальной версии, заключённый скончался от ишемической болезни сердца.

Кулинича задержали 29 февраля в Бресте по обвинению в оскорблении Александра Лукашенко. Известно также, что он выступал против военной агрессии против Украины, в частности против участия в ней Беларуси, и поддерживал добровольцев, воюющих на стороне ВСУ.

Судебный процесс над Александром Кулиничем должен был начаться 16 апреля.

Телеграм-канал Sota отмечает, что с 2020-го года, с момента начала массовых репрессий в Беларуси, в тюрьмах страны погибли уже как минимум десять политзаключённых.