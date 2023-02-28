В католической церкви в белорусском селе в Гродненской области была закрашена фреска, изображающая разгром Красной армии в Варшавской битве в 1920 году. Это произошло после того, как работа была раскритикована по государственному телевидению, — сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

В конце 2022 года на телеканале "Беларусь-1" был показан сюжет, в котором заявлялось, что фреска призывает к разжигаю национальной и религиозной вражды, а её присутствие в церкви означает, что "отдельные служители заботятся не о спасении душ, а о возвращении западной Беларуси в Польшу". Кроме того, роспись критиковалась в издаваемой Администрацией президента газете "Советская Белоруссия."

Фреска была закрашена местной администрацией, — следует из материала газеты "Наша нива". Белорусская служба РС отмечает, что работа уже закрашивалась в советское время.

Село Солы, в которой находится церковь Девы Марии Розария, с 1921 по 1939 год входило, вместе с Виленским воеводством, в состав Польши. Регион был аннексирован Советским Союзом.