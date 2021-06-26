В Бердичеве открыли мемориальную доску Фридриха Горенштейна

25 июня 2021 года в украинском городе Бердичеве на старом корпусе 2-й городской школы, которую окончил русский писатель Фридрих Горенштейн, была торжественно открыта его мемориальная доска. На открытии выступили мэр города Сергей Орлюк, краеведы, учителя, студенты, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Акция открытия прошла в рамках празднования дня города. Это первое материальное увековечение памяти Горенштейна. Горенштейн любил Бердичев. В городе проходил кинофестиваль документальных любительских фильмов его имени "Звёздный городок". Городу посвящена его одноимённая пьеса. Она была переведена на украинский язык Моисеем Фишбейном и напечатана в 1993 году в журнале "Днiпро". В 2014 году она была поставлена в московском театра имени Маяковского.

Инициатива разместить доску появилась в 2016 году. Тогда группы энтузиастов отправили обращение с просьбой об установки от имени украинской и еврейской общественности города к его мэру Василию Мазуру и секретарю городского совета. После положительного заключения Института национальной памяти, доска была создана скульптором Валерием Ковальчуком.