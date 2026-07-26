В Берлине автомобиль въехал в участников ЛГБТ-парада, есть погибший

В Берлине вечером 25 июля белый фургон въехал в толпу участников ежегодного ЛГБТ-парада Christopher Street Day. Один человек погиб, еще 16 получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

По данным следствия, инцидент произошёл около 22:00 в районе парка Тиргартен после завершения основного шествия. Фургон проехал по улице Ахорнштайг, сбивая людей, после чего врезался в дерево. По информации немецких СМИ, водитель затем вышел из машины и напал на прохожих с ножом. Эти сведения полиция пока проверяет.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Главным подозреваемым объявлен 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения. Задержать его пока не удалось. По данным Bild, ранее злоумышленник был известен правоохранительным органам – он связан с исламистскими кругами в Берлине и в мае освободился из исправительного учреждения для несовершеннолетних. Следствие также проверяет информацию о возможном сообщнике.

Мэр Берлина Кай Вегнер назвал произошедшее нападением на "свободное и открытое миру общество". Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это "отвратительное преступление" и пообещал, что виновные будут найдены и понесут наказание "по всей строгости закона".

Christopher Street Day в Берлине проходил 48-й раз.