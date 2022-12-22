В Берлине, Москве и Тель-Авиве вручена премия "Просветитель"

В Берлине, Москве и Тель-Авиве вечером 22 декабря прошла церемония вручения премий "Просветитель", "Просветитель.Перевод" и специальной награды "ПолитПросвет". Трансляция велась в ютьюбе издания "Новая Газета.Европа".

Премии отмечают книги о науке, искусстве и политике. В номинации "Гуманитарные науки" "Просветитель" была вручена книге "Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии" Михаила Майзульса. В номинации "Естественные и точные науки" — книге Ольги Филатовой "Облачно, возможны косатки" — об исследовании косаток.

Награду "ПолитПросвет" за лучшую книгу, описывающую общественно-политический процесс в России, получила книга Евгении Лёзиной "ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы." Книга рассказывает о диктатурах XX века и о том, как страны, пережившие этот опыт, организуют переход к нормальной жизни политическими и правовыми инструментами.

Премия за лучший перевод в области гуманитарных наук вручена переводчице Евгении Фоменко и редактору Марии Нестеренко. Они работали над адаптацией для российского читателя работы Дугласа Смита тарные "Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели" про работу Американской администрации помощи в советской России в начале 1920-х годов.

Премия за перевод книги о естественных и точных науках получили переводчик Евгений Поникаров и редакторы Павел Плечов и Ирина Борисова за перевод книги Дуга Макдугалла "Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты".