В Берлине около 50 тысяч домохозяйств остались без электричества

Леворадикальная группировка "Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог кабелей на электростанции в Берлине, в результате чего без света остались около 50 тысяч домохозяйств и более 2200 предприятий в нескольких районах города. Соответствующее письмо поступило в полицию, пишет Tagesspiegel.

По данным издания, подразделение госбезопасности считает письмо подлинным. "Нападение на газовую электростанцию является актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь", – говорится в письме.

Пожар на электростанции, из-за которого многие дома остались без отопления, произошел утром в субботу. 4 января компания Stromnetz Berlin сообщила, что удалось поэтапно восстановить электроснабжение примерно семи тысяч домохозяйств и 150 предприятий. Однако электроснабжение большинства пострадавших районов, вероятно, не будет восстановлено до четверга.

Считается, что группировка "Вулкан" была основана в 2011 году, и с тех пор поджоги от ее имени неоднократно совершались в Берлине и Бранденбурге. Утверждается, что члены группировки дважды атаковали электросеть завода Tesla в Грюнхайде в 2021 и 2024 годах. Как пишет Tagesspiegel, эту группировку относят к анархическому спектру.