В Берлине прошла конференция ассоциации уехавших из РФ депутатов

В Берлине в пятницу состоялась учредительная конференция Ассоциации эмигрировавших из России муниципальных депутатов. Она получила название "Депутаты мирной России". Сопредседателями ассоциации избраны Елена Русакова, Ольга Галкина и Андрей Фатеев.

В конференции Moving to Democracy ("Демократы в политическом изгнании: что делать?"), которая прошла под эгидой МИД ФРГ и при поддержке немецкого НКО Austausch ("Диалог"), а также русскоязычного депутата Европарламента от партии "Союз 90-х/Зелёные" Сергея Лагодинского, приняли участие несколько десятков человек. .

Во время панельной дискуссии немецкий политик рассказал, что после начала полномасштабной войны России в Украине при его поддержке около пятидесяти депутатов, подвергавшихся преследованию в России, получили гуманитарные визы для проживания в Германии. Главными целями созданной ими организации должны стать контакты депутатов с германскими политиками, обучение основам демократического управления, а также электронное просвещение оставшихся в их регионах российских избирателей.

Также состоялся запуск образовательной программы для муниципальных депутатов и политических активистов из России под названием "Курс на демократию". Как разъяснила Радио Свобода инициатор создания ассоциации депутатов за рубежом и один её трёх сопредседателей, бывший депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ольга Галкина, финансирование работы организации будет осуществляться из средств немецких партийных фондов и путём краудфандинга.

Муниципальный депутат из московского района Щукино Анастасия Брюханова (партия "Яблоко") рассказала Радио Свобода, что в Ассоциации будут собраны политики из 12 регионов России. Она считает ее первостепенной задачей представление интересов российских депутатов перед западными политиками. Брюханова также подчеркнула необходимость работы с россиянами из-за границы через социальные сети и СМИ. "У тех, кто уехал, есть большое преимущество – мы может говорить открыто", – рассказала российский политик. Необходимость поддержки контактов с избирателями, оставшимися в России, в разговоре с Радио Свобода отметила и независимый депутат из города Ефремова Ольга Подольская.

В панельной дискуссии "Можно ли выстраивать новые мосты, пока не закончилась война?" участвовали также глава организации "Мемориал" Ирина Щербакова и ответственный уполномоченный комитета бундестага по международным делам Родерих Кизеветтер (ХДС). Ирина Щербакова подчеркнула, что в настоящей ситуации можно констатировать проигрыш российской оппозиции в борьбе против путинского режима, однако призвала к консолидации усилий на новом этапе. Политик германского оппозиционного Христианско-демократического союза отметил, что ключевой предпосылкой восстановления новых отношений было бы "разрушение мостов, ведущих в Крым".

Муниципальный депутат из Петербурга Виталий Боварь подчеркнул в дискуссии, что главная аудитория эмигрировавших депутатов находится в России. Поэтому основной своей целью члены Ассоциации должны ставить их поддержку через "партнёрские проекты и различные акселераторы". Далее необходимо рассматривать деятельность внутри Германии по консультации немецких политиков, например, при планировании санкций в отношении России. Третьим направлением деятельности Боварь назвал помощь Украине. В дискуссии также участвовали директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, член команды Ходорковского и координатор "Открытой России" Анастасия Шевченко, вице-президент фонда "Свободная Россия" Григорий Фролов и глава берлинской НКО CISR Елена Штайн.

Конференция в Берлине стала второй встречей эмигрировавших в Германию депутатов. Первое собрание проходило в Бонне. В дальнейшей работе предполагается расширить контакты депутатов из Германии с коллегами из стран Балтии, Финляндии, Франции и других демократических государств.