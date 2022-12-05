В Берлине прошёл Антивоенный конгресс гражданских инициатив

В Берлине 3 и 4 декабря прошёл "Антивоенный конгресс гражданских инициатив". Участие в его работе приняли более 250 представителей русскоязычной диаспоры европейских стран и активисты из России.

Конгресс был организован немецкой НПО "Austausch" при поддержке НПО C.I.S.R. и фонда имени Фридриха Эберта, который предоставил для мероприятия своё здание в центре Берлина. Финансирование конгресса происходило из средств МИД ФРГ. На мероприятии присутствовали руководительница министерского направления "Россия" и представитель Евросоюза, занимающийся российской тематикой.

Как рассказал Радио Свобода управляющий НПО "Austausch" Штефан Мелле, главной целью конгресса была поддержка демократической и гражданской активности россиян в непростых условиях существования в эмиграции. Конгресс планировался с весны. Устроители провели большую работу по выявлению и приглашению основных представителей гражданских инициатив, публицистов и деятелей культуры и науки из нескольких стран мира. По словам Мелле, количество участников было строго ограничено, однако организаторы стремились представить всю палитру российского гражданского общества.

Конгресс проходил в форме открытых дискуссий, семинаров и рабочих групп, на которых обсуждалась адаптация выступающих против войны россиян за пределами России, медийные ресурсы антивоенных и гуманитарных инициатив, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются правозащитное движение, а также проекты в поддержку Украины и академическое образование за пределами России. Ключевым был вопрос о финансовых средствах и грантах. Участники конгресса обсуждали также проблему российской идентичности и восприятия соотечественников за рубежом. Тезис одной из дискуссий гласил: "Будучи не готовыми к прямому протесту, несогласные предпочитают отъезд".

Приехавший из Вильнюса Сергей Давидис из правозащитного центра "Мемориал" рассказал Радио Свобода, что видит главной целью конгресса создание "субъектности движений, которая поможет выступать сообща и объединяться". По его словам, необходимо преодолеть атомизацию российского гражданского общества и удовлетворить запрос на то, чтобы "гражданское движение стало горизонтальным, привлекало как можно больше новых активистов". Доступность, открытость, разнообразие должны стать, по словам одной из берлинских участниц конгресса, главным вектором работы гражданской платформы.

"Ценность этого форума в том, что нам удалось пообщаться", – прозвучало на заключительной сессии. В завершение участники конгресса договорились создать контактную группу, на основании которой можно будет избрать координационный совет гражданского движения.