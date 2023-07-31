В Берлине прошёл митинг в поддержку политзаключённых в России

Сегодня в центре Берлина перед Бранденбургскими воротами прошел митинг в поддержку Владимира Кара-Мурзы, Алексея Навального и других политзаключенных России. Его провела организация "Русь сидящая" при поддержке других русскоязычных НКО в Берлине.

В холодный июльский вечер на митинг пришло более двухсот человек. Среди них – правозащитники, журналисты и представители творческой интеллигенции, как давно живущие в Берлине, так и недавно приехавшие сюда. Основательница и руководительница "Руси сидящей" Ольга Романова сказала Радио Свобода:

"Каждый день в России прибавляется все больше и больше заключенных. Причем мы не успеваем запоминать их имена, потому что это активисты из Хабаровска и Вологды, Мурманска и Перми. Мы не успеваем запоминать эти имена, но кое-что нам напомнил Путин, когда он сообщил, что сейчас в России не 37-й год. Он не знает имен ни Бориса Кагарлицкого, ни Жени Беркович, но твердо знает, что они виновны, и твердо знает, что таких, как они, "в Украине расстреливают". Очень страшно, что Россией управляет человек с таким набором знаний и таким набором убеждений. Мне кажется, что мы здесь не только для того, чтобы политзаключенные знали, что мы о них помним, но и затем, чтобы попытаться показать всему остальному миру, что не вся Россия – Путин и что возможно у России все-таки есть будущее. В России есть люди, которые против Путина. Это люди, которые думают так же, как мы".

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, который также присутствовал на митинге, подчеркнул, что его подзащитный находится в заключении за свою гражданскую позицию. Прохоров напомнил собравшимся, что сегодня в России по данным общества "Мемориал" уже более пяти с половиной сотен политзаключенных. Это гораздо больше, чем было в последние годы советского режима.

На митинге было зачитано обращение Владимира Кара-Мурзы, в котором, в частности, говорится, что сегодня в этом списке занимают место российские граждане, публично выступившие против жестокой, агрессивной и несправедливой войны, которую режим Путина развязал против Украины.

"Мы очень разные люди разных профессий, поколений и взглядов. Среди нас есть политики и журналисты, священники и военные, художники и адвокаты, студенты и пенсионеры, левые и правые. Нас объединяет неприятие преступной войны Путина, которую Кремль ведет от имени России. Тех, кто думает так же, как мы, в нашей стране миллионы. Спасибо за то, что слушаете нас и что не верите рассказам кремлевской пропаганды о якобы всеобщей поддержке этих преступлений. Я знаю, что настанет день, когда этот мрак рассеется и когда другая Россия вернется в семью цивилизованных стран и мы наконец сможем создать настоящую единую мирную Европу", – в завершение митинга в вечернем Берлине прозвучали слова российского политика, осуждённого в России на 25 лет лишения свободы. В тот же день апелляционный суд в Москве отказался пересмотреть переговор Кара-Мурзе, которого правозащитники считают политзаключённым.

Один из участников мероприятия сказал Радио Свобода, что считает своим долгом выражать свою позицию несогласия с преступной полномасштабной войной России в Украине в любом формате и в любой точке земного шара. "Главное – это личная совесть, которая не дает спокойно смотреть на преступления, которое Россия совершает от имени своих граждан", - сказал участник митинга.