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В Берлине прошёл русскоязычный ЛГБТ-марш

Русскоязычный ЛГБТ-марш в Берлине, 17 июля 2021 года

Несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов вышли на марш в районе Марцан в Берлине. Мероприятие проходит второй год подряд. Его оранизуют выходцы из Росии и СНГ.

Участники шествия несли лозунги "Мы все одинаково любим", "Люблю, кого хочу" и другие.

"Очень важно, чтобы на улице были разные люди и разнообразие", - сказала в разговоре с Радио Свобода одна из участниц акции, жительница Берлина.

"Я хочу, чтобы в России можно было также свободно выходить на улицу, не скрывая своей идентичности. Я выхожу ради себя и ради сообщества русскоязычные людей в Германии и сообщества ЛГБТ в России", - отметил один из организаторов марша, представитель правозащитной организации "Квартира" Алексей Коханов.

  • В России действует закон о запрете так называемой гей-пропаганды среди подростков. Многие ЛГБТ-активисты сталкиваются с преследованием. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.

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