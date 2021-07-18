В Берлине прошёл русскоязычный ЛГБТ-марш

Несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов вышли на марш в районе Марцан в Берлине. Мероприятие проходит второй год подряд. Его оранизуют выходцы из Росии и СНГ.

Участники шествия несли лозунги "Мы все одинаково любим", "Люблю, кого хочу" и другие.

"Очень важно, чтобы на улице были разные люди и разнообразие", - сказала в разговоре с Радио Свобода одна из участниц акции, жительница Берлина.

"Я хочу, чтобы в России можно было также свободно выходить на улицу, не скрывая своей идентичности. Я выхожу ради себя и ради сообщества русскоязычные людей в Германии и сообщества ЛГБТ в России", - отметил один из организаторов марша, представитель правозащитной организации "Квартира" Алексей Коханов.