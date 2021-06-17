В Берлине сотни сквоттеров забросали полицейских камнями

В Германии 60 полицейских пострадали в столкновениях со сквоттерами, незаконно занимающими одно из зданий в восточном районе Берлина Фридрихсхайн. Каксообщает Би-би-си, беспорядки начались с того, что власти направили к сквотту инспекцию пожарной безопасности. Жильцы посчитали, что их хотят выселить и начали бросать камни в инспекторов и полицейских, приехавших к месту инцидента.



По оценкам властей, в беспорядках участвовали не менее 300 человек. Выход из конфликта пока не найден.



Предыдущая попытка очистить здание предпринималась еще в 2016 году. Тогда более 120 полицейских получили ранения. Тогда правоохранители отступили.



После объединения Германии в начале 1990-х годов многие районы Восточного Берлина пришли в упадок, а заброшенные дома были заняты незаконно. Как пишет Би-би-си, местные жители становятся на сторону сквоттеров, видя в них гарантию от перестройки старых домов в современное жильё и, соответственно, повышения стоимости коммунальных услуг.

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