В Берлине Социал-демократическая партия одобрила новую коалицию

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с партией "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП). На партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря, 98,8 процента делегатов высказались в поддержку документа. Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Теперь приступаем к работе!", - отреагировал в Twitter кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц. Соглашение, которого достигли лидеры трех партий, еще должно быть утверждено на внутрипартийных голосованиях партнеров СДПГ по будущей коалиции.

Партийный съезд СвДП по этому вопросу намечен на воскресенье, 5 декабря. "Зеленые" уже проводят голосование в рядах членов партии.

Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером.

Перед зданием, в котором проходил съезд СДПГ,