В Берлине судят врача, обвиняемого в убийстве 15 пациентов

В Берлине начался суд над занимавшимся паллиативным уходом за больными врачом, который обвиняется в намеренном убийстве 15 пациентов.

Согласно сообщению DPA, свою вину врач не признает, на суде ожидается выступление около 150 свидетелей. Судебные слушания могут продлиться до января будущего года. Иск подали родственники 13 умерших пациентов подсудимого. Его имя не разглашается в соответствии с законами Германии.

Как ранее сообщало Би-би-си, в обвинительном заключении сказано, что для убийств врач использовал смертельный коктейль из медицинских препаратов и поджигал дома некоторых своих жертв, чтобы замести следы.

По версии обвинения, с сентября 2021 по июль 2024 года врач убил как минимум 12 женщин и трех мужчин, причем о некоторых жертвах может быть еще неизвестно. Возраст пациентов, смерть которых показалась следствию подозрительной, — от 25 до 94 лет.

Все жертвы предполагаемых убийств были пациентами этого врача, то есть у них были потенциально смертельные и неизлечимые заболевания, поэтому они получали паллиативный уход, направленный на улучшение качества жизни, а не излечение. При этом, по данным прокуроров, никто из убитых не был при смерти.

Как заявляет прокуратура, врач вводил пациентам без их ведома и согласия анестетик и миорелаксант, который "парализовал дыхательные мышцы, что приводило к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут".