В Бишкеке произошёл взрыв на ТЭЦ. Отключена подача горячей воды

В Бишкеке в ночь на 2 февраля произошел взрыв на единственной в городе ТЭЦ. Полностью приостановлена подача горячей воды жителям города. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода.

Несколько микрорайонов города остались без отопления. По данным заместителя директора "Бишкектеплосети" Шаршенбека Сарыкеева, в девяти микрорайонах в южной части города отопление подаётся с "низкими параметрами" . "Его почти нет", – цитирует Сарыкеева 24.kg. Это около 60 тысяч квартир, уточнили в мэрии.

В Бишкеке, где живут более 970 тысяч человек, в ночь на 2 февраля температура воздуха опускалась до минус 2 градусов по Цельсию.

Все школы в городе переведены на онлайн-обучение, а детские сады не работают.

СМИ публикуют видео, на котором, как предполагается, можно увидеть вспышку от взрыва на ТЭЦ. Предварительно, по данным Минэнерго, взрыв произошёл на вспомогательном оборудовании 14 котла. В результате возник пожар и затопление. Пострадали пять человек. Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии – у них ожоги 80% тела.

Причины аварии пока не раскрываются. По словам главы МЧС Кыргызстана Бообека Ажикеева, власти республики не исключают версию, что причиной взрыва могла стать диверсия.

По оценкам главы МЧС, для того, чтобы полностью ликвидировать последствия аварии, потребуется от пяти до семи дней.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров взял ситуацию на ТЭЦ Бишкека под личный контроль .

ТЭЦ Бишкека - крупнейшая тепловая электростанция Кыргызстана. Первый турбоагрегат ТЭЦ введен в работу в сентябре 1961 года. Парк котлов станции насчитывает 18 энергетических агрегатов. Теплоэлектроцентраль является крупнейшим производителем электроэнергии на севере Кыргызстана. Она покрывает около 15% потребности страны.