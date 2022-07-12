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В Благовещенске арестовали написавшего заявление на Путина юриста

Правозащитник Владислав Никитенко (Архивное фото)

Правозащитника и юриста Владислава Никитенко, который требовал возбудить уголовное дело против президента Владимира Путина и других членов Совета безопасности России из-за войны в Украине, поместили в СИЗО. Его подозревают в нарушении запретов, которые были наложены на него при помещении под домашний арест. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на его мать, Лидию Никитенко.

Меру пресечения для правозащитника ужесточили 9 июля из-за якобы его пользования мобильным телефоном. Мать Никитенко утверждает, что следователь игнорирует ее обращения, а адвокат по назначению сейчас находится в отпуске. Она отметила, что из-за нахождения в СИЗО сын не сможет участвовать в многочисленных судах.

  • Владислав Никитенко в первые дни войны подал заявления во все военные прокуратуры и управления Следственного комитета, требуя возбудить уголовные дела против Путина и членов Совбеза России за акты международного терроризма и развязывание агрессивной войны. Ни одно из его заявлений не было зарегистрировано, и каждый отказ в регистрации он обжаловал в суде. За одну из таких жалоб его оштрафовали на 45 000 рублей.
  • Никитенко дважды отправляли под арест из-за публикаций пяти и шестилетней давности в социальных сетях, где якобы демонстрировалась нацистская символика.
  • В мае 2022 года против Никитенко возбудили уголовное дело по статье о "дискредитации российской армии" из-за его публикаций в Facebook. Он был помещен под домашний арест.
  • Правозащитный проект "Мемориал. Поддержка политзеков" признал Никитенко политзаключенным.

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