В Благовещенске арестовали написавшего заявление на Путина юриста

Правозащитника и юриста Владислава Никитенко, который требовал возбудить уголовное дело против президента Владимира Путина и других членов Совета безопасности России из-за войны в Украине, поместили в СИЗО. Его подозревают в нарушении запретов, которые были наложены на него при помещении под домашний арест. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на его мать, Лидию Никитенко.

Меру пресечения для правозащитника ужесточили 9 июля из-за якобы его пользования мобильным телефоном. Мать Никитенко утверждает, что следователь игнорирует ее обращения, а адвокат по назначению сейчас находится в отпуске. Она отметила, что из-за нахождения в СИЗО сын не сможет участвовать в многочисленных судах.