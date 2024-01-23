В Благовещенске требуют отменить концерты Кристины Орбакайте

"Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" потребовал от губернатора Амурской области Василия Орлова отменить концерты эстрадной певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске из-за её американского гражданства.

В обращении говорится, что снаряды американского производства убивают российских солдат в Украине, поэтому в "такое непростое для нашей страны время, выступление гражданки США выглядит, кощунственно и безнравственно". Если концерт состоится, ветераны воспримут его как "личное оскорбление и неуважение к памяти своих погибших товарищей", говорится в тексте.

Билеты на два концерта Орбакайте 15 и 16 марта продают в кассах Общественно-культурного центра Благовещенска. Их стоимость варьируется от 2500 до 6000 рублей

Ранее после обращения "Боевого братства" к властям Бурятии отменили концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, запланированный на 13 марта. Региональные власти не уточнили причины отмены выступления Орбакайте, отметив, что она не признана "иностранным агентом" и её деятельность "не запрещена".

В декабре 2023 года российские таблоиды написали о том, что Орбакайте вернулась из США в Россию и появилась на концерте "Песня года", а также в эфире "Первого канала".

Директор певицы Александр Качан сообщил, что не понимает, с чем может быть связана отмена выступлений Орбакайте в России, напомнив, что она участвовала в новогодних концертах на федеральных каналах.

В гастрольном графике ещё сохранились Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Чита, Братск, Хабаровск и Иркутск.