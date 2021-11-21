В Болгарии на второй президентский срок переизбран Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев победил с большим преимуществом во втором туре выборов 21 ноября своего соперника Анастаса Герджикова. Согласно результатам экзитполов, объявленных в Софии, 66 процентов голосов у Радева и 32 процента у Герджикова.

Социологический институт Gallup International считает, что за Радева голосовали избиратели Болгарской социалистической партии, партии "Есть такой народ" и коалиции "Продолжаем перемены", а за Герджикова избиратели партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Движения за права и свободы". Явка избирателей была "рекордно низкой", сообщает Reuters.

Выборы состоялись в атмосфере общественного недовольства коррупцией во властных структурах. На парламентских выборах на прошлой неделе это недовольство выразилось в победе новой антикоррупционной партии над сторонниками бывшего премьера Бойко Борисова.

После завершения голосования 21 ноября Румен Радев заявил журналистам: "Беспрецедентный политический месяц, когда проводились парламентские и первый тур президентских выборов, показал, что народ требует перемен, требует покончить с коррупцией, казнокрадством и беззаконием. Народ требует отстранить мафию от власти".

Президентский пост в Болгарии имеет в основном церемониальное значение, но предоставляет главе государства широкие возможности для влияния на общественное мнение. Президент, согласно конституции, получает большие полномочия в период политических кризисов, включая право назначать переходные правительства.



Румен Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, приобрёл популярность благодаря открытой поддержке массовых протестов против коррупции в 2020 году, когда премьер-министром был Бойко Борисов.



Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, поддержанный партией GERB Бойко Борисова, признал поражение на президентских выборах. Герджиков признал поражение и выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось убедить сограждан в том, что он мог бы объединить нацию.

Радев, поддерживаемый политическими оппонентами Борисова, начали переговоры о будущем коалиционном правительстве Болгарии.

Церемония начала второго президентского срока Румена Радева назначена на 22 января 2022 года.