В Болгарии в грузовом автомобиле найдены тела 18 мигрантов

В Болгарии в грузовом автомобиле найдены тела восемнадцати мигрантов. Как отмечает "Евроньюс", в последние месяцы Болгария столкнулась с таким наплывом нелегалов, который можно сравнить с миграционных кризисом 2015 года.

Брошенный грузовик вблизи деревни Локорско, примерно в 20 километров от Софии, был обнаружен местными жителями. Они сообщили об этом в полицию. Выжившие пассажиры из примерно 40 человек, находившихся в грузовике, были доставлены в больницу. Контрабандисты объявлены в розыск.

"Евроньюс" сообщает, что накануне в Софии было объявлено о создании организации для пресечения преступных групп, торгующих мигрантами. О значении новой организации для всей Европы и возможном участии в этом проекте Европола заявил в Бургасе министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.

В 2019 году тела 39 вьетнамцев были обнаружены в грузовике-рефрижераторе недалеко от Лондона. Другая подобная трагедия произошла в 2015 году в Австрии, вблизи границы с Венгрией. В брошенном на шоссе в Парндорфе грузовике-рефрижераторе было обнаружено 71 тело мужчин, женщин и детей.