В Болгарии взорвался склад Эмилиана Гебрева. Он поставлял оружие в Украину

На юго-востоке Болгарии, недалеко от города Карнобат, на складе предпринимателя Эмилиана Гебрева, который в 2014 году, во время начала вооружённого конфликта на востоке Украины, был одним из главных поставщиков боеприпасов для украинской армии, произошёл взрыв. Сообщается при этом, что причина взрыва пока не установлена, и что пострадавших нет.

Гебрев, комментируя произошедшее, сказал, что "речь не идёт ни о какой человеческой ошибке, её быть не может". По его словам, на складе хранились старые боеприпасы, которые были заказаны, но остались неоплаченными.

Ранее взрывались завод и склады Гебрева в Болгарии и Чехии. В организации взрывов подозревали сотрудников ГРУ России. Самого Гебрева, по данным международной расследовательской группы Bellingcat, в 2015 году пытались отравить боевым химическим веществом "Новичок", который производится в России.