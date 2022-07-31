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В Болгарии взорвался склад Эмилиана Гебрева. Он поставлял оружие в Украину

Эмилиан Гебрев 

На юго-востоке Болгарии, недалеко от города Карнобат, на складе предпринимателя Эмилиана Гебрева, который в 2014 году, во время начала вооружённого конфликта на востоке Украины, был одним из главных поставщиков боеприпасов для украинской армии, произошёл взрыв. Сообщается при этом, что причина взрыва пока не установлена, и что пострадавших нет.

Гебрев, комментируя произошедшее, сказал, что "речь не идёт ни о какой человеческой ошибке, её быть не может". По его словам, на складе хранились старые боеприпасы, которые были заказаны, но остались неоплаченными.

Ранее взрывались завод и склады Гебрева в Болгарии и Чехии. В организации взрывов подозревали сотрудников ГРУ России. Самого Гебрева, по данным международной расследовательской группы Bellingcat, в 2015 году пытались отравить боевым химическим веществом "Новичок", который производится в России.

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