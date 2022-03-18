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В Болгарии задержан бывший премьер-министр Бойко Борисов

Задержание Бойко Борисова (справа) в Софии

В Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры Евросоюза о злоупотреблениях при расходовании средств. Он помещён под стражу на 24 часа, сообщило МВД Болгарии.

Кроме Борисова задержаны бывший министр финансов страны Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова и бывшая глава информационной службы правительства Севдалина Арнаудова.

Как сообщило Болгарское национальное телевидение, задержания связаны с расследованием более 120 случаев неправомерного использования средств Евросоюза. Обыски и выемки документов прошли по многим адресам в стране.

Новость о задержании целого ряда бывших высокопоставленных чиновников прокомментировал действующий премьер-министр Болгарии Кирил Петков, написав на своей странице в фейсбуке: "Нет никого выше закона!"

Бойко Борисов трижды возглавлял правительство Болгарии с 2009 по 2021 годы. 13 марта он был переизбран на пост председателя партии ГЕРБ. Партия оказалась причастной к нескольким коррупционным скандалам, что вызвало крупные антиправительственные выступления в Болгарии.

Международная организация Transparency Internаtional относит Болгарию к государствам с наиболее высоким уровнем коррупции среди членов ЕС.

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