В Бонне муниципальные депутаты из РФ создали свою организацию



Авторы инициативы в своем заявлении отмечают, что благодаря избранию во второй половине 2010-х годов независимых депутатов в муниципалитеты России, они неоднократно оказывались в центре "большой политики", выступая по самым острым вопросам.

Инициаторы говорят о себе как о "практически единственных легитимных представителями граждан, организованно и последовательно выступающих против войны с Украиной".

В распространенном инициативной группой пресс-релизе отмечается, что после 24 февраля 2022 года за границей вынужденно оказались более сотни бывших и действующих депутатов местных органов власти из разных регионов России.

"Наш политический опыт, понимание своих регионов и сохраняющаяся легитимность - это уникальная комбинация факторов, на основе которой можно создать работоспособную структуру для решения вопросов, волнующих россиян. Именно коллективные действия кажутся нам наиболее правильным политическим ответом в условиях сложившегося кризиса", отмечается в пресс-релизе.

На встрече в Бонне было решено создать организацию, которая стала бы голосом гражданского общества России. Она, в частности, должна участвовать в общественно-политической жизни России и защищать интересы граждан России (в частности, за рубежом). Среди других программных задач: взаимодействие с существующими депутатскими организациями в России, налаживание диалога с международным сообществом.

Развивая ценности и навыки местного самоуправления, инициаторы новой гражданской организации рассчитывают участвовать в создании основ будущего демократического устройства России.