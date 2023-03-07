В боях за Бахмут погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи"

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что в боях за Донбасс погиб Герой Украины, командовавший подразделением "Волки да Винчи" Дмитрий Коцюбайло.



"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

О смерти Дмитрий Коцюбайло ранее в соцсетях сообщили юрист и военнослужащий Маси Найем и политик Борислав Береза. Они не стали называть его фамилию. Береза уточнил, что погибший получил осколочное ранение в шею, сообщило агентство.

Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. Он родился на Ивано-Франковщине, в селе Заднестрянское, на войну отправился в 18 лет, "сразу после Майдана и Революции Достоинства", сообщает УНИАН.

Он участвовал в боях за Покровск, Пески, Саур-Могилу, был тяжело ранен при танковом обстреле. В 21 год Дмитрий Коцюбайло стал самым молодым командиром роты, возглавив 1-ю штурмовую роту добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

В 2021 году президент Зеленский удостоил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Агентство УНИАН отмечает, что вооруженные силы Украины платят дорогую цену за отражение российской агрессии. Украина не раскрывает своих потерь среди военнослужащих. На стороне Украины воюют и погибают и иностранные граждане. Так, 15 февраля стало известно о гибели уже восьмого британца - 45-летнего Джонатана Шенкина, отправившегося помогать ВСУ в роли добровольца-парамедика.