Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Братске горел военкомат. Предположительно, его подожгли

Здание военкомата в Братске

Неизвестные подожгли здание центрального военкомата в городе Братск Иркутской области, - сообщает издание "База". По его данным, в ночь на 9 января кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в окно помещения на первом этаже.

Пожар заметил охранник и вызвал на место специальные службы. Огонь, как пишет "База", удалось потушить прежде, чем он охватил всё здание. Сотрудники полиции, находившиеся на месте пожара, заявили, что причиной пожара стал не поджог, а неисправность электропроводки, - сообщает телеграм-канал "Братчане".

При этом здание военкомата на Рябиновой улице не было задействовано при мобилизации в прошлом году. Мобилизация в Братске проходила в другом военкомате в Падунском районе города, - сообщает Сибирь.Реалии.

  • С полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации, в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела.
  • В Генштабе заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG