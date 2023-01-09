В Братске горел военкомат. Предположительно, его подожгли

Неизвестные подожгли здание центрального военкомата в городе Братск Иркутской области, - сообщает издание "База". По его данным, в ночь на 9 января кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в окно помещения на первом этаже.

Пожар заметил охранник и вызвал на место специальные службы. Огонь, как пишет "База", удалось потушить прежде, чем он охватил всё здание. Сотрудники полиции, находившиеся на месте пожара, заявили, что причиной пожара стал не поджог, а неисправность электропроводки, - сообщает телеграм-канал "Братчане".

При этом здание военкомата на Рябиновой улице не было задействовано при мобилизации в прошлом году. Мобилизация в Братске проходила в другом военкомате в Падунском районе города, - сообщает Сибирь.Реалии.