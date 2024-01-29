В Бразилии предъявлено новое обвинение офицеру ГРУ Черкасову

Власти Бразилии предъявили новое обвинение предполагаемому российскому шпиону Сергею Черкасову, который отбывает в стране пятилетний тюремный срок за подделку документов. Новое обвинение касается отмывания денег, из-за этого россиянин теперь не сможет претендовать на досрочное освобождение.

Сообщается, что такое же обвинение предъявлено сотруднику российского посольства в Бразилии Ивану Четверикову. Следствие считает, что он ежемесячно вносил деньги в один из банков Рио-де-Жанейро, а Черкасов их снимал.

СМИ отмечают, что офицер ГРУ вину не признаёт, хотя и не отрицает факт знакомства с сотрудником российской дипмиссии. Сам Четвериков покинул Бразилию в прошлом году.

Сергея Черкасова задержали в 2022 году в Нидерландах и депортировали в Бразилию, где его сначала приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов, а потом смягчили наказание до 5 лет. Установлено, что в Бразилии он жил под именем Виктор Мюллер Феррейра. Также Черкасов какое-то время жил в США, в городе Балтимор, где учился в университете Джона Хопкинса, а в 2022 году пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, когда тот начал изучать дело о военных преступлениях российской армии в Украине.

В апреле российское издание "Агентство" обнаружило ещё одну личность Черкасова: по утверждению СМИ, у офицера ГРУ был паспорт, оформленный на зарегистрированного в Москве Виктора Бокова.

Экстрадиции Черкасова добиваются две страны – Россия и США.

По данным издания The Wall Street Journal, американские власти подозревают офицера ГРУ в шпионаже и рассматривают его как потенциального участника обмена заключёнными с российской стороной.

В России же против Черкасова возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле наркотиками. По утверждению российских властей, он поставлял героин из Афганистана. Россиянин признался в этом и сам запрашивал депортацию на родину. Bellingcat и The Insider предполагали в своём расследовании, что власти России просто сфабриковали против Черкасова уголовное дело с целью вернуть его на родину.