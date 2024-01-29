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В Бразилии предъявлено новое обвинение офицеру ГРУ Черкасову

Карточка Сергея Черкасова из базы МВД России
Карточка Сергея Черкасова из базы МВД России

Власти Бразилии предъявили новое обвинение предполагаемому российскому шпиону Сергею Черкасову, который отбывает в стране пятилетний тюремный срок за подделку документов. Новое обвинение касается отмывания денег, из-за этого россиянин теперь не сможет претендовать на досрочное освобождение.

Сообщается, что такое же обвинение предъявлено сотруднику российского посольства в Бразилии Ивану Четверикову. Следствие считает, что он ежемесячно вносил деньги в один из банков Рио-де-Жанейро, а Черкасов их снимал.

СМИ отмечают, что офицер ГРУ вину не признаёт, хотя и не отрицает факт знакомства с сотрудником российской дипмиссии. Сам Четвериков покинул Бразилию в прошлом году.

Сергея Черкасова задержали в 2022 году в Нидерландах и депортировали в Бразилию, где его сначала приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов, а потом смягчили наказание до 5 лет. Установлено, что в Бразилии он жил под именем Виктор Мюллер Феррейра. Также Черкасов какое-то время жил в США, в городе Балтимор, где учился в университете Джона Хопкинса, а в 2022 году пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, когда тот начал изучать дело о военных преступлениях российской армии в Украине.

В апреле российское издание "Агентство" обнаружило ещё одну личность Черкасова: по утверждению СМИ, у офицера ГРУ был паспорт, оформленный на зарегистрированного в Москве Виктора Бокова.

Экстрадиции Черкасова добиваются две страны – Россия и США.

По данным издания The Wall Street Journal, американские власти подозревают офицера ГРУ в шпионаже и рассматривают его как потенциального участника обмена заключёнными с российской стороной.

В России же против Черкасова возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле наркотиками. По утверждению российских властей, он поставлял героин из Афганистана. Россиянин признался в этом и сам запрашивал депортацию на родину. Bellingcat и The Insider предполагали в своём расследовании, что власти России просто сфабриковали против Черкасова уголовное дело с целью вернуть его на родину.

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