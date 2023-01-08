В Бразилии сторонники Болсонару ворвались в здание Конгресса

В Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в здание Конгресса - парламента страны - в столице, городе Бразилиа.

На опубликованных видео и фото видно, что сторонники Болсонару забрались на крышу здания, а затем проникли в зал заседаний. Полиция не смогла им помешать.

Группы сторонников Болсонару штурмовали также президентский дворец и здание Верховного суда. Им удалось прорваться и в эти здания.

Представители властей заявляют, что в город будут направлены подкрепления сотрудников правоохранительных органов.

Сторонники представителя правых сил Болсонару считают результаты выборов, на которых, по официальным данным, победил с небольшим отрывом Луис Инасио Лула да Силва, сфальсифицированными.

Президент, левый оппонент Болсонару Лула, только неделю назад приведённый к присяге после победы на выборах, сейчас отсутствует в столице.

Комментаторы отмечают, что нынешние события напоминают нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий 6 января 2021 - тогда президент также отказался признать своё поражение на выборах.